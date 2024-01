Halo Infinite: disponibile il primo aggiornamento gratuito

Xbox ha reso disponibile nella giornata di oggi il primo aggiornamento gratuito dell’anno per Halo Infinite, insieme alla serie di nuove Operazioni a tema Halo Wars: Spirit of Fire, una mappa inedita, un nucleo di armature e ulteriori implementazioni.









L’aggiornamento dei contenuti 29 (CU29) mette a disposizione la nuova mappa Arena Illusion, la leggendaria armatura Mark IV, la personalizzazione della spalla multi-core e una serie di customizzazioni a tema Halo Championship Series e Halo the Series. Incluso nell’update Operazione: Spirit of Fire, che durerà dal 30 Gennaio al 5 Marzo, ci saranno un Battle Pass gratuito di 20 livelli, che offre nuovi attacchi per l’armatura, rivestimenti, ciondoli per le armi, emblemi e altro ancora. Forge continua a evolversi nella CU29 con l’aggiunta della palette di oggetti Covenant, il nuovo Mode Creator, miglioramenti all’AI Toolkit e altro ancora.