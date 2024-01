Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, ecco il gameplay esteso

Nella serata di oggi, The Chinese Room e Paradox Interactive hanno mostrato una lunga panoramica di gameplay del nuovo Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, in arrivo nel 2024. A presentare questo piccolo ma esaustivo sono stati Joshua Mathews e Alex Skidemore, che hanno spiegato le principali novità del titolo e le aggiunte del nuovo capitolo del franchise.









All’interno dell’esperienza, stando alle parole degli sviluppatori, s’impersonerà Bruyah, la protagonista vampirica proposta per l’occasione, con dialoghi in cui dovrà scegliere accuratamente la risposta migliore per avanzare nella sua infinita scia di sangue.