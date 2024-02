Death Stranding 2: On the Beach, ecco nuovi screenshot e trailer

Kojima Productions e Sony hanno approfittato dell’ultimo State of Play per pubblicare un lungo trailer di Death Stranding 2: On the Beach e svelare che il gioco uscirà su PS5 nel corso del 2025.









In Death Stranding 2 torneremo a vestire i panni di Sam per connettere altri insediamenti al di là dei confini della UAC e cercare di salvare l’umanità dall’estinzione. Il gioco vedrà il ritorno di Norman Reedus, Léa Seydoux e Troy Baker, i quali saranno affiancati da Elle Fanning, Shioli Kutsuna e dal regista George Miller.

Hideo Kojima ha unito nuovamente le forze con Yoji Shinkawa, che si occupa del character design, mentre Ludvig Forssell torna a comporre la colonna sonora originale.

Di seguito una carrellata di screenshot diffusi in queste ore.