Hideo Kojima svela Physint, un nuovo action a tema spionaggio

A margine della presentazione di Death Stranding 2, Hideo Kojima ed Hermen Hulst hanno annunciato una collaborazione tra Kojima Productions e Sony che porterà alla creazione di un nuovo action a tema spionaggio intitolato Physint.









L’opera sarà basata su una IP originale, tuttavia è impossibile non citare la saga di Metal Gear come fonte di ispirazione principale di questo nuovo progetto. Un progetto che fonderà cinema e videogiochi: “Non posso dirvi molto al momento, ma abbiamo in programma di utilizzare tecnologie all’avanguardia e di avvalerci di talenti da ogni parte del mondo,” ha dichiarato Hideo Kojima. “Sarà un videogioco interattivo, ma allo stesso tempo sarà un film in termini di estetica, storia, tematiche, cast, recitazione, e sonoro. Con questo titolo, speriamo di superare le barriere tra film e videogiochi.”

La produzione di Physint partirà non appena verranno conclusi i lavori su Death Stranding 2, in uscita l’anno prossimo, pertanto molto probabilmente bisognerà attendere a lungo prima che questo nuovo progetto di Kojima Productions possa vedere la luce del sole.