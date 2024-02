Silent Hill: The Short Message disponibile gratuitamente su PS5

Konami ha pubblicato a sorpresa Silent Hill: The Short Message, una nuova esperienza horror gratuita per PS5 già disponibile per il download.









In Silent Hill: The Short Message seguiamo le vicende di Anita, invitata da un amico in un complesso di appartamenti abbandonati alla periferia della città. Esplorando l’inquietante ambiente circostante, Anita si troverà faccia a faccia con un’oscura verità che da tempo cercava di nascondere.

Konami fa sapere che The Short Message è un’esperienza completa e indipendente dagli altri titoli della saga, precedenti e futuri. L’opera è ambientata ai giorni nostri e tratta il tema della diffamazione e del bullismo sui social network,