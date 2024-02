Silent Hill 2: un trailer sul sistema di combattimento del remake

Durante l’ultimo State of Play è stato mostrato un nuovo trailer di Silent Hill 2 dedicato al sistema di combattimento di questo remake.









Konami fa sapere che Bloober Team ha evoluto la formula di gioco dell’originale, ma lasciamo che siate voi a decidere dopo aver visionato il filmato qui in alto. Ciò che è certo, però, è il ritorno di alcuni dei mostri iconici, tra cui Bubble Head Nurses e Mannequin.

Ricordiamo che Silent Hill 2 è in sviluppo per PC e PS5, ma ancora manca una data di uscita ufficiale. Nel frattempo, Konami ha pubblicato l’esperienza gratuita Silent Hill: The Short Message.