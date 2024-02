Song of Nunu: A League of Legends Story è ora su PlayStation e Xbox

Riot Forge e Tequila Works annunciano che Song of Nunu: A League of Legends Story, l’avventura narrativa con protagonisti gli amati campioni di League of Legends Nunu e Willump, è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Serie X/S.









Sviluppato da Tequila Works e pubblicato da Riot Forge, Song of Nunu: A League of Legends Story accompagna i giocatori nel viaggio di una vita in compagnia di Nunu e Willump, amici inseparabili. L’ambientazione è il Freljord, un gelido mondo pieno di bufere spaventose, lupi feroci e magie, con i giocatori che dovranno prepararsi a incontrare altri personaggi leggendari lungo la strada.