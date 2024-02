FOAMSTARS: ecco i primi contenuti stagionali

Square Enix ha presentato ulteriori dettagli sui contenuti stagionali in programma per FOAMSTARS, il suo nuovo sparatutto online 4v4 a base di schiuma. “Esplosione stellata”, la Stagione 1 di FOAMSTARS, è stata presentata durante la trasmissione Sony Interactive Entertainment’s State of Play, durante la quale sono stati mostrati i nuovi eventi stagionali a tempo limitato e i contenuti e le ricompense del Season Pass.









Su PlayStation Blog è stato inoltre presentato il programma stagionale di FOAMSTARS per il 2024, insieme ai personaggi, alle mappe e alle modalità aggiuntive in arrivo nel gioco nel corso dell’anno. “Esplosione stellata”, la prima di molte Stagioni gratuite pianificate per l’anno, sarà disponibile per tutti da martedì 6 febbraio a venerdì 8 marzo 2024.

Tra i contenuti della Stagione 1 saranno previsti: la Festa da classifica, la Festa estrema e la Festa del Buon FriYAY, un evento giocabile solo in determinati weekend senza vincitori e sconfitti che offre l’opportunità di provare Rocco Parrocco, la stagione successiva di FOAMSTARS.