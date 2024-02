SONIC X SHADOW GENERATIONS presentato allo State of Play

Durante lo State of Play, SEGA ha presentato SONIC X SHADOW GENERATIONS, una nuova storia dedicata a Shadow con poteri e abilità mai visti prima. Uscirà anche una versione completamente rimasterizzata del gioco per le nuove console. Il giocatore esplorerà lo spazio e il tempo insieme a Shadow, a Sonic classico e a Sonic moderno. Il titolo uscirà in versione digitale e fisica nell’autunno di quest’anno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.









SONIC X SHADOW GENERATIONS presenta una nuova storia con protagonista Shadow, il quale dovrà affrontare il ritorno della sua nemesi, Black Doom, che minaccia di conquistare il mondo. I giocatori prenderanno il controllo di Shadow e si immergeranno nel suo oscuro passato, esplorando la sua storia e affrontando vecchi nemici per salvare il mondo e dimostrare perché è considerato: l’essere definitivo.