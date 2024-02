The Luckiest in the Megaverse: disponibile la demo

Sviluppato da Yonder e pubblicato da Rednoy, The Luckiest in the Megaverse è il nuovo titolo indipendente dagli autori di Hell is Others, ora scaricabile da PC (Steam) attraverso una demo gratuita della durata di mezz’ora. L’opera, inoltre, parteciperà allo Steam Next Fest del prossimo 5 febbraio.









Luckiest in the Megaverse è un clicker game story-driven con risvolti cosmologici. Ecco le sue caratteristiche principali, stando alla pagina Steam dell’opera:

– 8 prove di fortuna con livelli crescenti di improbabilità;

– Oltre 1 miliardo di universi per mettere alla prova la tua fortuna;

– Una classifica che mostra i giocatori più fortunati;

– Stravagante pixel art in quadricromia;

– Trama surreale;

– Un solo pulsante per giocare.