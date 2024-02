René Rother e Devolver annunciano Children of the Sun

Devolver Digital e René Rother, già noto per aver lavorato a El Hijo: A Wild West Tale, hanno presentato Children of the Sun. Si tratta di uno sparatutto in terza persona che combina azione stealth e risoluzione di enigmi.









In questo mix tra rompicapo e sparatutto tattico in terza persona, come giocatori avremo modo di guidare un singolo proiettile attraverso dei livelli via via più complessi e impegnativi per uccidere i membri di una setta, attivare trappole e rimodellare lo scenario. Children of the Sun narra la storia di una ragazza che intraprende una guerra personale contro una setta, abbattendone i membri uno dopo l’altro, un proiettile alla volta, finché non raggiunge il suo vero obiettivo: il capo. Lungo la strada svelerà l’oscura verità su questo culto misterioso e sulle atrocità commesse in nome del suo leader.

Children of the Sun sarà disponibile prossimamente su PC, tuttavia già da ora è possibile scaricare una demo tramite Steam che permette di avventurarsi in una prima selezione di livelli.