Hi-Fi Rush potrebbe approdare su Switch e PS5

Pare che Hi-Fi Rush sia in dirittura di arrivo su Nintendo Switch e su PS5, nonostante si tratti di una (per ora) esclusiva Xbox e PC prodotta direttamente da Microsoft.

Secondo quanto segnalato da diversi dataminer, tra i file dell’ultima patch del gioco si nasconderebbero degli indizi decisamente importanti circa il possibile approdo del gioco su altre piattaforme. L’aggiornamento, infatti, ha introdotto alcuni elementi di personalizzazione estetica aggiuntivi per il protagonista, ma tra questi ci sarebbero due T-shirt al momento inutilizzate. Il design di tali magliette lascerebbe ben poco spazio all’immaginazione: su una compare la scritta bianca “Rock out! Anywhere” su sfondo rosso, mentre la seconda presenta la scritta “I’m here baby!” su sfondo azzurro, rispettivamente un riferimento a Nintendo Switch e a PS5.

Da notare che non è la prima volta che si parla di un possibile approdo di Hi-Fi Rush su altre piattaforme: già alcune settimane fa circolarono rumor attendibili che le informazioni di oggi potrebbero aver confermato. Naturalmente bisognerà aspettare un annuncio da parte di Microsoft per avere la conferma definitiva, ma è molto probabile che l’action di Tango Gameworks faccia il salto sulla concorrenza.