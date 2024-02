Artificier ha licenziato circa metà dei suoi dipendenti

Oggi dobbiamo purtroppo segnalare un’altra notizia di licenziamenti dopo quelli che hanno colpito Nimble Giant Entertainment. Questa volta si tratta di Artificier, che ha mandato a casa circa metà dei suoi dipendenti.

Lo studio polacco autore di Showgunners ha licenziato 28 persone, come confermato sulle colonne di Kotaku da Devolver Digital, il publisher che controlla la società dopo l’acquisizione avvenuta nel 2021. Devolver fa sapere che 18 dipendenti sono stati licenziati con effetto immediato, mentre altri 10 verranno mandati a casa dopo il completamento del prossimo videogioco sviluppato da Artificier (e per ora non ancora annunciato).