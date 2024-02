Persona 3 Reload è ora disponibile

Sviluppato da ATLUS e pubblicato da SEGA, Persona 3 Reload è da oggi disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. La produzione, più vicina al titolo del 2006 invece che a Persona 3 Portable, trasporta i giocatori a Tatsumi Port Island, completamente ricostruita per l’occasione. Il titolo è anche presente su Xbox Game Pass.









Il giocatore indosserà i panni di un nuovo studente, travolto da un fato inatteso una volta entrato nell’ora “”nascosta”” tra un giorno e l’altro, risvegliando il proprio potere e svelando così i misteri dell’Ora Buia, lotta per gli amici e lascia un segno indelebile nei loro ricordi. Il giocatore vivrà un titolo ricreato con grafica ammodernata, opzioni per la fruibilità più moderne e un’interfaccia utente che ricorda Persona 5, immergendolo in un viaggio tutto da scoprire, con scene e interazioni inedite tra i personaggi, oltre che un nuovo doppiaggio.