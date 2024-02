SYNDUALITY Echo of Ada, ecco un nuovo trailer

SYNDUALITY Echo of Ada, in sviluppo da Bandai Namco Entertainment, è uno sparatutto in terza persona a tema Sci-Fi in fase di realizzazione per PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC. Ambientato nel mondo di Amasia, i giocatori impersoneranno i “Drifter” alla ricerca dei cristalli AO, una rara risorsa. Il gioco permette di interagire con gli altri Drifter e di unirsi a loro per aiutarli nelle loro missioni oppure per aggredirli, intralciando i loro progressi o combattendo per depredarli delle preziose risorse.









I Drifter sono accompagnati da un Magus, un’intelligenza artificiale pronta ad aiutarli sul campo di battaglia e da un CRADLE, un veicolo armato per difenderli dalle minacce di Amasia. Il nuovo trailer del gioco mostra le varie personalizzazioni e abilità disponibili per il Magus.