JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH, ecco il trailer di lancio

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH, sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, è da oggi disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam) e Nintendo Switch. Il titolo offre una modalità per giocatore singolo che porterà i fan nella folle azione della prima stagione della serie, nonché del lungometraggio JUJUTSU KAISEN 0, dove Yuji Itadori, Yuta Okkotsu e un cast di stregoni unici dovranno difendere l’umanità da alcuni terribili mostri, anche noti come Maledizioni, nel Giappone moderno.









Nelle modalità multiplayer, i giocatori potranno scegliere tra sedici dei propri personaggi preferiti per competere in partite 2v2, classificate o casual, in lobby online private o con perfetti estranei. Inoltre, dovranno apprendere le tecniche maledette per sfoderare potenti attacchi e combo di squadra. Con più battaglie si ottiene più potenza, così sarà possibile sbloccare attacchi sempre più potenti aumentando anche il livello di potenza del proprio combattente.