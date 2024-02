Il futuro di Xbox potrebbe essere multipiattaforma

Non solo Hi-Fi Rush, pare che anche altri videogiochi Xbox stiano per diventare multipiattaforma e che Microsoft stia per annunciare un cambio radicale della sua politica sulle esclusive.

Secondo quanto riportato da Tom Warren su The Verge, citando fonti anonime vicine agli ambienti della Casa di Redmond, la dirigenza di Microsoft starebbe valutando quali titoli pubblicare sulle piattaforme concorrenti, dunque su Nintendo Switch e PlayStation 5. Tra questi, uno dei videogiochi che si presume possa uscire dai confini Xbox pare sia Indiana Jones e l’Antico Cerchio, presentato ufficialmente qualche settimana fa. L’opera in sviluppo presso MachineGames dovrebbe uscire prima su PC e console Xbox, per poi vedere la luce qualche mese dopo su PS5. Stando a XboxEra, anche Starfield dovrebbe approdare sulla console di Sony dopo la pubblicazione dell’espansione “Shattered Space”, nel corso del 2024.

Warren riporta che Microsoft potrebbe annunciare pubblicamente questa nuova strategia nei prossimi giorni, svelando così il futuro della divisione Xbox. Staremo a vedere.