Life by You è stato rinviato ancora, in uscita a giugno

Paradox Interactive ha annunciato un altro rinvio per Life by You, il simulatore di vita in sviluppo presso Paradox Tectonic, facendo così slittare l’uscita del gioco in Accesso Anticipato di qualche mese.









Il rinvio di circa tre mesi si è reso necessario per permettere agli sviluppatori di migliorare il comparto grafico e i modelli dei personaggi, ma anche per migliorare ulteriormente il gameplay e offrire sin da subito delle solide fondamenta a tutti i giocatori che decideranno di acquistare il gioco in Early Access.

Life by You sarà quindi disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store dal 4 giugno.