Star Wars Jedi: Survivor vince un Grammy per la colonna sonora

Durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2024 che si è tenuta la scorsa notte, Star Wars Jedi: Survivor ha ottenuto il riconoscimento per la miglior colonna sonora in un videogioco.

Il prestigioso Grammy è andato a Stephen Barton e Gordy Haab, i compositori principali della colonna sonora, che hanno così portato a casa il riconoscimento per la “Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media“, questa la nomenclatura ufficiale. Tra i contendenti troviamo anche Call of Duty: Modern Warfare II, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy e Stray Gods: The Roleplaying Musical.

Questo è il secondo anno che viene premiato un videogioco: la categoria venne inaugurata l’anno scorso con la vittoria di Stephanie Economou per aver composto la colonna sonora di Assassin’s Creed Valhalla: L’Alba del Ragnarok.