Stellar Blade: ecco ulteriori dettagli

Stellar Blade, sviluppato da SHIFT UP Corporation e pubblicato da PlayStation, è certamente uno dei videogiochi più attesi di questa prima parte del 2024. Nelle recenti anteprime su alcuni delle principali testate nipponiche, è trepalato che il titolo mischierà un mondo lineare e delle zone a mondo aperto, tematicamente vicino a opere come NieR: Automata e God of War. Inoltre, è stata menzionata la cittadina di Sion, un luogo che potrebbe ricordare alcune ambientazioni dei titoli di Yoko Taro.









Sion, inoltre, permetterà alla protagonista di interagire con i vari personaggi che la abitano, prendendo parte a missione di vario genere. Il futuro dell’umanità è in bilico sul filo di una lama. Devastata da strane e potenti creature, la Terra è stata abbandonata, e i pochi superstiti della razza umana sono fuggiti su una Colonia nello spazio. Una volta partita dalla Colonia, Eve, in missione per la squadra aerea, atterra sui resti desolati del nostro pianeta con un compito ben preciso: salvare l’umanità liberando la Terra dai NA:tive, la forza malevola che l’ha distrutta.