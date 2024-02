Steam Next Fest: al via il periodo per prova

Ormai evento apprezzabilissimo dagli utenti PC, lo Steam Next Fest arriva pure nel corso dell’inverno con nuove demo tutte da scoprire. Il periodo, in tal senso, inizierà questa sera a partire dalle 19:00 con un numero generoso di opere tutte da provare, con alcune di esse ancora previste in uscita.

Questa possibilità, inoltre, darà modo agli utenti di entrare in contatto con gli sviluppatori, permettendo loro di dare preziosi feedback sui lavori ancora in corso o in fase di edinting. Fra le demo annoverate del periodo, insomma, non mancheranno anche quelle dei titoli indipendenti più attesi.