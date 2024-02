Lorn's Lure: disponibile la demo

Lorn’s Lure, sviluppato e pubblicato da Rubeki, è un videogioco indipendente in prima persona tematicamente vicino ai Thief e a Dishonored con una grafica in pixel art. Un androide viene guidato attraverso una vasta struttura da un problema tecnico nel suo sistema visivo. Lorn’s Lure è un suggestivo platform narrativo in prima persona con nuove meccaniche di scalata su qualsiasi cosa e grafica 3D retrò modernizzata.









Lasciando la sua colonia natale mentre segue le tracce di un misterioso problema tecnico, un androide si ritrova nel mezzo di una struttura vasta e pericolosa, completamente nascosta alla conoscenza del suo popolo. Impossibile tornare indietro, devi andare avanti per scoprire dove lo stanno portando, ma soprattutto perché se n’è andato.