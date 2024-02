TerraTech Worlds: al via la demo

Payload Studios ha annunciato oggi la prima demo giocabile di TerraTech Worlds, il gioco cooperativo di sopravvivenza PvE nato dopo il successo di TerraTech. La demo sarà disponibile al prossimo Next Fest di Steam a partire dal 5 febbraio, insieme a una roadmap per l’accesso anticipato al gioco.









“TerraTech è frutto di un appassionato lavoro durato oltre dieci anni. Nel tempo noi di Payload siamo cresciuti e abbiamo imparato nuove cose, e ci siamo resi conto che il gioco era rimasto intrappolato nelle decisioni prese all’inizio. Sapevamo che aveva il potenziale per offrire un’esperienza ancora più vasta e senza restrizioni, e ora che abbiamo le dimensioni e l’esperienza per renderle giustizia, non vediamo l’ora di presentare TerraTech Worlds al mondo a partire dal Next Fest di Steam”, ha dichiarato Russ Clarke, CEO e co-fondatore di Payload Studios