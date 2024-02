Unicorn Overlord: ecco il nuovo trailer

ATLUS e Vanillaware hanno appena pubblicato un nuovo trailer per il nuovo GdR Unicorn Overlord che spiega i modi in cui i giocatori possono socializzare e costruire un rapporto con i loro compagni. Nel video, il protagonista del gioco, Alain, impara le nozioni essenziali per rafforzare i legami tra i personaggi, costruendo un “rapporto” con i suoi compagni. Conversazioni, pasti e regali sono tutti modi importanti per rafforzare le connessioni con gli alleati, poiché un “rapporto” maggiore comporta bonus alle statistiche all’interno dell’unità e molto altro.











Dalle menti geniali che hanno dato vita a 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere, e Dragon’s Crown, la rinascita del GdR fantasy tattico secondo ATLUS e Vanillaware. Il giocatore combatterà contro il destino, partendo per un’avventura per riconquistare il regno. Unicorn Overlord combina il genere dei GdR tattici con un mondo esplorabile e un sistema di combattimento.