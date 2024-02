Phil Spencer si prepara a svelare il futuro di Xbox

In seguito ai rumor che si sono avvicendati nelle scorse ore circa un possibile futuro multipiattaforma per Xbox, il boss della divisione Phil Spencer è intervenuto direttamente per annunciare novità a breve.

Con un breve messaggio diffuso via social, l’esponente di Microsoft ha fatto sapere che la settimana prossima si terrà un evento in cui verrà svelata la visione per il futuro di Xbox. Si tratta di un “business update“, come viene chiamato dallo stesso Spencer, dunque con buona probabilità verrà discussa solamente la strategia di mercato della divisione gaming.

Dunque per il momento Phil Spencer non conferma né smentisce le indiscrezioni che stanno circolando, ma ne sapremo sicuramente di più nel corso della prossima settimana.