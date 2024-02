Konami annuncia la Yu-Gi-Oh! Early Days Collection

Konami ha annunciato di essere al lavoro sulla Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, una raccolta di videogiochi che commemorerà il 25° anniversario del celebre gioco di carte.

Questa collection includerà i primi videogiochi della serie, tra cui alcuni titoli mai pubblicati in Occidente. Uno di questi è Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists, uscito solamente in Giappone nel 2000 per Game Boy Color. Purtroppo non sono stati svelati gli altri videogiochi presenti nella raccolta.

In ogni caso, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection vedrà prossimamente la luce sia su PC che su Nintendo Switch.