Nintendo Switch: le vendite sfiorano quota 140 milioni di unità

Nel presentare i risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre del 2023, la Casa di Kyoto ha annunciato che le vendite complessive di Nintendo Switch hanno toccato quota 139,36 milioni di unità. Nel solo trimestre di riferimento, le console vendute sono state 6,9 milioni.

Sul fronte del software, durante lo scorso trimestre sono stati venduti 66,87 milioni di videogiochi per Switch, di cui 11,96 milioni di copie per Super Mario Bros. Wonder e 3,14 milioni di copie per Super Mario RPG.

Di seguito riportiamo i dati aggiornati dei dieci videogiochi Nintendo più venduti.

Mario Kart 8 Deluxe – 60,58 milioni Animal Crossing: New Horizons – 44,79 milioni Super Smash Bros. Ultimate – 33,67 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 31,61 milioni Super Mario Odyssey – 27,65 milioni Pokemon Spada / Pokemon Scudo – 26,17 milioni Pokemon Scarlatto / Pokemon Violetto – 24,36 milioni Super Mario Party – 20,34 milioni The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 20,28 milioni New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,20 milioni