FOAMSTARS è ora disponibile

FOAMSTARS, sviluppato da Toylogic e pubblicato da Square Enix, è da oggi disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 come gioco del mese di febbraio del servizio di SONY. Si tratta di un nuovo sparatutto quattro contro quattro in ampie aree e zone in cui combattere a colpi di schiuma.









FOAMSTARS inizia con la Stagione 1,“Esplosione stellata“, una festa a base di schiuma ricca di contenuti che include i seguenti eventi:

Festa da classifica : il giocatore potrà superare la classifica di FOAMSTARS gareggiando in due eventi stagionali a tempo limitato, Festa da classifica stella solitaria per il gioco in singolo e Festa da classifica in stile tribale a squadre.

: il giocatore potrà superare la classifica di FOAMSTARS gareggiando in due eventi stagionali a tempo limitato, Festa da classifica stella solitaria per il gioco in singolo e Festa da classifica in stile tribale a squadre. Festa estrema : si potranno sfidare altri giocatori in due modalità speciali a tema: la Festa a tema Mel T, in cui tutti combattono controllando Mel T, e la Festa invisibile, in cui tutti sono appunto invisibili.

: si potranno sfidare altri giocatori in due modalità speciali a tema: la Festa a tema Mel T, in cui tutti combattono controllando Mel T, e la Festa invisibile, in cui tutti sono appunto invisibili. Festa del Buon FriYAY: un evento giocabile in determinati weekend senza vincitori e sconfitti che offre l’opportunità di provare Rocco Parrocco, la stagione successiva di FOAMSTARS.