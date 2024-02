Pizza Spy: al via la campagna su Kickstarter

In sviluppo da Footprints Games, Pizza Spy, un nuovo adventure di prossima uscita, è entrato da oggi ufficialmente nella sua campagna su Kickstarter. Si tratta di un’avventura action-comedy tematicamente vicina a produzioni come Detective Gallo, dello stesso team di sviluppo.









L’agente segreto “Ace” rappresenta l’ultima generazione di spie: pronto a tutto e armato di improbabili Pizza Gadget, dovrà viaggiare in giro per il mondo per sventare una pericolosa minaccia gastronomica a livello globale. Le Pizza Spie operano a un livello più alto rispetto agli agenti governativi e mantengono il totale anonimato grazie all’uso di armi e dispositivi biodegradabili che non possono essere individuati dai normali controlli di sicurezza. Questo rende le Pizza Spie letali e al tempo stesso libere di agire in ogni circostanza e al di sopra di ogni giurisdizione.