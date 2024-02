PlayStation Plus: disponibili i videogiochi gratis di febbraio

PlayStation Plus accoglie da oggi i nuovi videogiochi del PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di SONY, che lascia andare Evil West, Nobody Saves the World e A Plague Tale: Requiem. Al suo posto, invece, arrivano FOAMSTARS, Rolledrome e Steelrising, a partire da oggi fino al prossimo 5 marzo 2024.

FOAMSTARS è il nuovo sparatutto di Square Enix, visto in anteprima dal nostro Nicholas, mentre Rollerdrome conduce sui pattini in scenari tutti da scoprire. Di sicuro, uno dei piatti più interessanti è Steelrising, ambientato durante la Rivoluzione Francese.