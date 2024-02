Xbox Game Pass: ecco i videogiochi di febbraio

Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento della Casa di Redmond, a breve si aggiornerà con ulteriori titoli del mese di febbraio. I titoli al riguardo, com’è spesso accaduto nei mesi scorsi, spaziano dal mondo indipendente a quello dei più rinomati.

La lista vede A Little to the Left, sviluppato da Max Inferno e pubblicato da Secret Mode: si tratta di un videogioco con puzzle da risolvere con una grafica minimalista. Il secondo gioco, invece, è Bloodstained: Ritual of the Night, un omaggio a Castlevania, seguito da PlateUp e Resident Evil 3 Remake. Le altre produzioni, invece, sono Return to Grace, Train Sim World 4 e Madden 24.