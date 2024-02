Final Fantasy VII Rebirth, disponibile la demo su PS5

Square Enix ha pubblicato la demo di Final Fantasy VII Rebirth su PS5 tramite il PlayStation Store, scaricabile seguendo questo collegamento.









Il dimostrativo include una sezione flashback in cui Cloud Strife ricorda l’incidente di Nibelheim, una missione affrontata quando era ancora un Soldier. La missione si svolge prima degli eventi narrati nel gioco, vestendo i panni di un giovane Cloud Strife e del leggendario Sephiroth per indagare sull’improvvisa comparsa di mostri nelle montagne sopra la città natale di Cloud.

I giocatori che avranno provato la demo e manterranno i dati salvati riceveranno il portafortuna moguri e un set di oggetti per l’avventura nel gioco completo. Inoltre, questi utenti potranno saltare le sezioni già affrontate nella demo.

Per finire, la demo di Final Fantasy VII Rebirth si aggiornerà il prossimo 21 febbraio con l’introduzione di una seconda sezione giocabile. Qui sarà possibile esplorare una porzione della città portuale di Junon. Da notare che l’area di Junon presente in questa demo è stata modificata per rendere più compatti i contenuti, pertanto i progressi in questa sezione non potranno essere trasferiti nel gioco completo.

Ricordiamo che Final Fantasy VII Rebirth approderà su PS5 il 29 febbraio. Per saperne di più sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra più recente anteprima.