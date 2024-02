Nightingale anticipa l'uscita in Early Access

Inflexion Games ha annunciato la nuova data di uscita di Nightingale, che ora vedrà la luce in Early Access con qualche giorno di anticipo.









Gli sviluppatori hanno fatto sapere che il sandbox di stampo survival sarà disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store dal 20 febbraio.

“Facendo uscire il gioco all’inizio della settimana potremo non solo permettere alla community di accedere al titolo in anticipo, ma anche risolvere con più calma eventuali problemi legati al lancio prima del weekend, che sarà sicuramente molto impegnativo“, ha dichiarato Aaryn Flynn, CEO di Inflexion Games. “Nel complesso, siamo felici di poter inaugurare la rete di portali prima del previsto.”

In Nightingale, i giocatori devono riuscire a rimanere in vita mentre scoprono ed esplorano un mondo gaslamp fantasy in stile vittoriano, affrontando l’avventura in solitaria o in squadra con un massimo di cinque amici. Attraverseranno i regni e attiveranno portali che conducono a destinazioni inesplorate con le carte del Reame da loro fabbricate, mentre costruiscono e personalizzano edifici e lottano per la sopravvivenza.