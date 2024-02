La game designer Laralyn McWilliams scompare a 58 anni

Dobbiamo purtroppo segnalare la scomparsa di Laralyn McWilliams, nota game designer che durante la sua lunga carriera ha partecipato allo sviluppo di diversi videogiochi.

Durante la sua carriera iniziata nel 1994, Laralyn McWilliams ha lavorato a The Elder Scrolls II: Daggerfall e Sid Meier’s: Alpha Centauri nelle vesti di beta tester, per poi diventare lead designer di Full Spectrum Warrior e creative director di Gears of War 4. Di recente ha contribuito alla storia di The Walking Dead: Saints & Sinners ed è stata inclusa nei riconoscimenti speciali del remake di System Shock.

Laralyn McWilliams è scomparsa all’età di 58 anni dopo aver lottato a lungo contro un cancro.