Helldivers 2: un trailer animato dedicato alla trama

Quando mancano poche ore all’uscita di Helldivers 2, ecco che Arrowhead Game Studios e Sony hanno pubblicato un nuovo trailer animato che illustra le fondamenta della trama di questo sparatutto cooperativo per PC e PS5.









Non aspettatevi una trama elaborata, anche perché Helldivers 2 punta tutto sull’ironia parodistica. Durante il gioco ci troveremo ad affrontare due grandi minacce per la Super Terra: i temibili Automi socialisti e gli anti-democratici Terminidi. Per fortuna ci sono gli Helldivers, la prima linea di attacco della Super Terra! Nei panni di questi soldati sacrificabili dovremo affrontare diverse missioni così da salvare la popolazione terrestre da queste minacce, e assicurarsi che la democrazia possa trionfare ancora una volta.

Ricordiamo che Helldivers 2 sarà disponibile da domani, giovedì 8 febbraio, su PC e PS5.