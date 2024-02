Dicefolk in arrivo il 27 febbraio

Dicefolk, sviluppato da TinyGulp in collaborazione con Leap Game Studios, è in arrivo su PC (Steam) il prossimo 27 febbraio 2024. Dicefolk mette il giocatore al posto di guida con la possibilità di controllare non solo i suoi turni, ma anche quelli del nemico. Questa meccanica aggiunge un nuovo livello di strategia a ogni battaglia in cui il lancio dei dadi non è solo un caso, ma la chiave tattica per il successo, posizionando le facce dei dadi così che possano influenzare le abilità e gli attacchi del nemico.











Nella sua avventura come evocatore di Chimera, il giocatore incontrerà dozzine di creature pronte a unirsi ai suoi ranghi. Al suo interno, potrà creare legami e reclutare le sue bestie preferite. Il giocatore sarà consapevole delle capacità della sua Chimera, così da sfruttare tutto il potenziale dei punti di forza della sua squadra.