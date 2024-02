Homeworld 3 è stato rinviato a maggio

Ennesimo rinvio per Homeworld 3, che non uscirà più a marzo come inizialmente previsto, bensì a maggio. A darne l’annuncio ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori con un apposito messaggio diffuso via social.

“Di recente abbiamo radunato un gruppo di giocatori al di fuori del nostro studio affinché giocassero al gioco completo. Il risultato sono stati opinioni aggiuntive che verranno incorporate nello sviluppo per rendere Homeworld 3 la migliore esperienza di gioco possibile,” si legge nel comunicato. “Dopo una lunga analisi dei feedback, abbiamo deciso di rinviare il lancio di Homeworld 3 al 13 maggio, con l’accesso anticipato previsto per il 10 maggio, così a effettuare le ultime modifiche e far sì che il livello qualitativo sia all’altezza delle aspettative.”

Ricordiamo, infine, che in questi giorni è possibile provare una demo di Homeworld 3 durante lo Steam Next Fest.