Disney investe 1,5 miliardi di dollari in Epic Games

Disney ha annunciato un investimento pari a 1,5 miliardi di dollari in Epic Games che porterà la società di Topolino ad acquisire un valore equivalente di azioni dell’azienda creatrice dell’Unreal Engine e di Fortnite. Ed è proprio per la creazione di esperienze connesse a Fortnite che Disney ha deciso di investire in Epic Games.









L’investimento è infatti legato allo sviluppo di un nuovo universo che punta a espandere la portata delle storie targate Disney. Questo nuovo universo virtuale sarà interconnesso con Fortnite e permetterà ai consumatori di giocare, visionare, fare acquisti ed essere coinvolti dai contenuti, i personaggi, le storie dei franchise di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, e molto altro. Stando a quanto riportato nel comunicato stampa, gli utenti saranno in grado di “creare le loro storie ed esperienze” in questo universo.

“Disney è stata una delle prime società a credere nel potenziale di congiungere i suoi mondi con i nostri in Fortnite, inoltre usa Unreal Engine attraverso il suo portfolio,” ha dichiarato Tim Sweeny, il CEO di Epic Games. “Ora stiamo collaborando a qualcosa di completamente nuovo per costruire un ecosistema persistente, aperto e interoperabile che farà riunire le community di Disney e Fortnite.”

Questo progetto avrà durata pluriennale e con buona probabilità inizierà a dare i suoi frutti tra qualche tempo.