Microsoft chiude gli uffici di Toys for Bob e Sledgehammer Games

In seguito ai licenziamenti di massa che hanno portato al taglio di ben 1.900 posti di lavoro nella divisione Xbox, Microsoft avrebbe deciso di chiudere gli uffici di Toys for Bob, lo studio di Skylanders responsabile della rinascita del franchise di Crash Bandicoot.

La notizia è stata riportata dal quotidiano San Francisco Chronicle, che segnala il licenziamento di 86 dipendenti nell’area di Novato, dove ha sede Toys for Bob. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica, Microsoft avrebbe segnalato alle autorità dello stato della California la chiusura degli uffici della software house. Tuttavia, ciò non significherebbe l’automatico smantellamento dello studio, che invece potrebbe continuare a lavorare da remoto, sebbene l’effettivo stato delle cose non sia ben chiaro al momento.

Inoltre, il quotidiano online segnala la chiusura della sede storica di Sledgehammer Games dopo il licenziamento di 76 dipendenti dello studio autore di diversi Call of Duty. In questo caso, però, i lavoratori rimasti starebbero lavorando da remoto in attesa di trasferirsi in un ufficio dalle dimensioni più ridotte.