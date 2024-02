Insomniac Games ha annunciato la data di pubblicazione dell’aggiornamento gratuito di Marvel’s Spider-Man 2 che introdurrà il tanto atteso New Game Plus.

L’update verrà diffuso tra un mese, il prossimo 7 marzo, e porterà con sé non soltanto il New Game Plus, ma anche nuovi costumi e molto altro ancora. I dettagli dell’aggiornamento non sono stati resi noti, ma gli sviluppatori fanno sapere che l’elenco completo delle feature verrà pubblicato nei giorni che precederanno il lancio dell’update.