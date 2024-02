Kadokawa Corporation acquisisce ACQUIRE

Durante la presentazione dei risultati finanziari relativi al trimestre scorso, Kadokawa Corporation ha annunciato l’acquisizione di ACQUIRE, lo studio di sviluppo giapponese precedentemente di proprietà di GungHo Online Entertainment.

Fondata nel 1994, ACQUIRE ha sviluppato le serie Tenchu e Way of the Samurai in collaborazione con FromSoftware e Spike Chunsoft, entrambe di proprietà della stessa Kadokawa Corporation. Più di recente, lo studio nipponico ha inoltre collaborato con Square Enix per la realizzazione dei due Octopath Traveler.

“Con l’acquisizione di questa società, che ha realizzato titoli che hanno venduto milioni di copie, ci aspettiamo di generare sinergie con le nostre sussidiarie, rafforzare le capacità di pianificazione e sviluppo, e migliorare il nostro catalogo di videogiochi,” si legge nel comunicato.