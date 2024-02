Helldivers 2 è ora disponibile

Helldivers 2, sviluppato da Arrowhead Studios e pubblicato da Sony, è ora disponibile su PlayStation 5 e PC. Lo sparatutto, destinato interamente per multigiocatore, espande Con una prospettiva in terza persona, i giocatori useranno una varietà di armi (pistole, mitra, lanciafiamme) e stratagemmi (torrette, attacchi aerei, ecc.) per sparare e uccidere le forze nemiche.









Il combattimento è accompagnato da enormi quantità di sangue e smembramenti delle forze aliene. Schizzi di sangue e smembramenti possono essere visti dai giocatori anche quando sono colpiti da esplosioni ambientali o dal fuoco amico. Gli accampamenti nemici e i campi di battaglia sono caratterizzati da macchie di sangue e corpi smembrati.