Bears in Space arriverà il 22 marzo

Bears in Space, sviluppato da Broadside e Ravenscourt, sarà disponibile il 22 marzo 2024 su PC (Steam ed Epic Games Store). In Bears in Space, il giocatore si getterà a capofitto in orde di robot assetati di petrolio mentre vestirà i panni di Maxwell Atoms, un astronauta trasformato in naufrago extraterrestre, il cui DNA è stato fuso con Beartana, la She-Bear.









Bears in Space travolgerà con un gameplay vivace che non conoscerà. Al suo interno, si farà strada a suon di botte e proiettili fra orde di perfidi robot, usando un arsenale di armi e gadget scandaloso. Si muoverà con salti doppi, scatti e schivate, nella miglior tradizione dei cari vecchi sparatutto.