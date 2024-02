No Rest for the Wicked è stato rinviato di qualche mese

C’è una brutta notizia per chi non vede l’ora di mettere le mani su No Rest for the Wicked, il nuovo action RPG sviluppato dagli autori dei due Ori. Inizialmente prevista nel corso del primo trimestre del 2024, l’uscita del prossimo videogioco targato Moon Studios è slittata al primo trimestre del prossimo anno fiscale. Ciò significa che No Rest for the Wicked sarà disponibile tra aprile e giugno 2024.

L’annuncio è arrivato durante la presentazione dei risultati finanziari di Take-Two Interactive, la società proprietaria dell’etichetta di publishing Private Division. Bisognerà dunque armarsi di pazienza e attendere qualche mese in più. Nel frattempo, però, vi ricordiamo che Moon Studios ha in programma una presentazione dettagliata che si terrà il prossimo 1° marzo.

Vi ricordiamo, infine, che il gioco verrà pubblicato su Steam nel programma di Accesso Anticipato.