Il prossimo Subnautica non sarà un GaaS, spiegano gli sviluppatori

In seguito alle dichiarazioni di Krafton circolate nelle scorse ore, secondo cui il prossimo Subnautica sarebbe un GaaS (Game as a Service), gli sviluppatori ha voluto effettuare alcune precisazioni.

In una nota pubblicata sul sito ufficiale di Unknown Worlds, il team di sviluppo ha integrato le dichiarazioni del publisher precisando che Subnautica verrà aggiornato nel tempo con nuovi contenuti, come già fatto con i precedenti capitoli della serie, ma non si tratterà di un GaaS tradizionale. Gli sviluppatori hanno inoltre assicurato che non sono previsti season pass, né battle pass, né abbonamenti.

In più, il prossimo Subnautica non avrà un focus votato al multiplayer: ci sarà una modalità di gioco cooperativa, ma sarà perfettamente godibile anche in solitaria. Per finire, il videogioco non verrà pubblicato nel 2024, ma Unknown Worlds ha in programma la diffusione di diversi dettagli sul progetto nel corso dell’anno.