Football Manager 2024: nuovo record di vendite

Football Manager 2024, sviluppato da Sports Interactive e pubblicato da SEGA, stabilisce un nuovo record di vendite, raggiungendo in tutto il mondo settantamilioni di giocatori. La portata e l’attrattiva di Football Manager 2024 sono stati rafforzati dal suo debutto ufficiale in Giappone e dal primo lancio su Netflix Games.











Il direttore di Sports Interactive Studio, Miles Jacobson, ha dichiarato: “Raggiungere questo traguardo di sette milioni di giocatori in appena tre mesi è per me e per tutti nello studio un enorme orgoglio. “Sapere che questo disco stava per arrivare mi ha permesso di riflettere su da dove veniamo e dove dobbiamo arrivare come studio. Da un gioco originariamente creato per divertimento da Paul e Ov Collyer nella loro camera da letto nello Shropshire, a uno studio perseguito e acquistato da SEGA, e ora incorporato nel mondo del calcio e collaborato con alcuni dei più grandi club, competizioni e marchi del mondo – superare tutti gli alti e bassi del settore lungo il percorso è davvero strabiliante.