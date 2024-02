Imaginarylab al lavoro su un nuovo progetto

Imaginarylab, il team che ha sviluppato e pubblicato Willy Morgan and the Curse of Bone Town, è attualmente al lavoro su un nuovo progetto in arrivo nel 2025. Si tratta di Whirlight – No Time To Trip, una nuova avventura grafica punta e clicca pensata al momento su PC, in arrivo successivamente anche su PlayStation e Xbox.









Hector è strano. La sua genialità è pari solo alla sua sfortuna, e così ogni creazione si rivela un fallimento. Ma proprio quando la sua vena creativa sembra essersi esaurita, la più strabiliante delle intuizioni busserà alla sua porta. Per realizzare la nuova invenzione, Hector dovrà esplorare la suggestiva Verice Bay. Giunto a un passo dalla meta, ecco un nuovo guaio: quella che doveva essere la soluzione a tutti i suoi problemi si rivela un salto nell’ignoto.