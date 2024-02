Dead Cells: Motion Twin interrompe il supporto al gioco

Dopo quasi sei anni dall’uscita in versione 1.0, Dead Cells sta per ricevere il suo ultimo aggiornamento ora che Motion Twin ha annunciato l’interruzione del supporto al celebre metroidvania roguelite.

“La nostra dedizione a evitare la trappola del ‘more of the same’ e mantenere Dead Cell sempre nuovo e originale ci ha portato a questo punto,” si legge nel comunicato diffuso via Steam. “Come abbiamo visto nel caso di altre serie, è importante non tirare troppo la corsa e rischiare di sminuire ciò che rende Dead Cells speciale per tutti noi.”

Per questo motivo, il trentacinquesimo aggiornamento in uscita prossimamente sarà l’ultimo, dopodiché Motion Twin si dedicherà esclusivamente ad altri progetti. Tra questi citiamo Windblown, il nuovo action roguelite in uscita quest’anno.