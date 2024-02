Airhead è disponibile da oggi

Questo è sicuramente un periodo pieno zeppo di Metroidvania e titoli bidimensionali con una grande personalità, come Ultros, in uscita domani su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4. In tal senso, ad aggiungersi quest’oggi a un genere ormai diffuso è Airhead, sviluppato da Octato in collaborazione con Massive Miniteam, pubblicato da HandyGames. Si tratta, insomma, di un classico videogioco a piattaforme con sezioni rompicapo, caratterizzato anche da un sistema di combattimento.









I giocatori prenderanno il controllo di Body, un essere senza testa, che troverà Head all’interno di una grotta, subito dopo essere stato separato dalla sua controparte simbiotica. Body si prenderà sulle spalle la vita di Head ormai prossima alla morte, conducendo i giocatori in un viaggio attraverso questa post-apocalisse industriale, in cui sarà fondamentale ricaricare Head con bombole d’aria trovate lungo la strada per sostenere la loro vita.