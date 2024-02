Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board: ecco un video gameplay

SEGA oggi ha lanciato un nuovo trailer di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!, la cui uscita in America e in Europa su Nintendo Switch è fissata per il prossimo 26 aprile 2024. Nel nuovo video vengono mostrate ai fan le meccaniche di gioco principali di Sweep the Board!, con uno sguardo ad alcuni dei fantastici eventi e minigiochi da affrontare in partite fino a un massimo di 4 giocatori.









Si svolge tutto su tavole dinamiche ispirate a luoghi memorabili dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tra cui la casa del tamburo, il monte Natagumo e il treno Mugen. Ai giocatori vengono mostrati anche i “Dadi ammazzademoni”. Ogni spadaccino ammazzademoni vanta il proprio set di dadi, con effetti speciali unici legati al personaggio.